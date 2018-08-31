Названа дата прощания с Захарченко

Прощание с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко пройдет в Донецке 3 сентября. Об этом заявил его советник Александр Казаков.

Он добавил, что точное время и место церемонии прощания объявят позднее сегодня.

Захарченко погиб при взрыве в ресторане «Сепар», который находится неподалеку от его резиденции в центре Донецка. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, получили ранения.

На данный момент удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Их личности установлены. Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью, назвал убийство главы ДНР подлым. Российский лидер также отметил, что рассчитывает на заслуженное наказание исполнителей и организаторов преступления.