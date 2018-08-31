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В школах ДНР 1 сентября отменили торжественные линейки

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В школах самопровозглашенной ДНР отменили назначенные на 1 сентября торжественные линейки в связи с гибелью главы республики Александра Захарченко, сообщили в минобразования республики. 

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По информации «Интерфакс», 1 сентября Захарченко должен был присутствовать на торжественной линейке в Кадетском корпусе в Калининском районе Донецка.

31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в ресторане «Сепар», который находится неподалеку от его резиденции в центре Донецка. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, получили ранения.

На данный момент удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Их личности установлены.

Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью, назвал убийство главы ДНР подлым. Российский лидер также отметил, что рассчитывает на заслуженное наказание исполнителей и организаторов преступления.

Александр Захарченко возглавлял ДНР с 4 ноября 2014 года.

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