МИД России назвал цель убийства Захарченко

Целью убийства главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко является срыв выполнения Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Убийство одного из подписантов минского «Комплекса мер» вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса», — сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения в регионе.

В связи с этим в МИДе призвали власти в Киеве отказаться от террористических методов решения внутренних проблем Украины и не допустить эскалацию конфликта в Донбассе.

31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в ресторане «Сепар», который находится неподалеку от его резиденции в центре Донецка. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, получили ранения.

На данный момент удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Их личности установлены.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в Донбассе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.