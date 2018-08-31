Прямой эфир

МИД России назвал цель убийства Захарченко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Целью убийства главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко является срыв выполнения Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении МИД России

Теракт во время перемирия: первые версии убийства главы ДНР
Целью убийства главы ДНР Александра Захарченко была новая эскалация конфликта в Донбассе

«Убийство одного из подписантов минского «Комплекса мер» вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса», — сказано в сообщении. 

В ведомстве отмечают, что подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения в регионе. 

В связи с этим в МИДе призвали власти в Киеве отказаться от террористических методов решения внутренних проблем Украины и не допустить эскалацию конфликта в Донбассе.

31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в ресторане «Сепар», который находится неподалеку от его резиденции в центре Донецка. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, получили ранения.

На данный момент удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Их личности установлены. 

«Донецк отомстит»: убит глава ДНР Александр Захарченко
Что известно о кровавой трагедии в столице самопровозглашенной республики

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в Донбассе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве отрицают информацию о наступлении в Донбассе
Стал известен врио главы ДНР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017