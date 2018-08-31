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В Киеве отрицают информацию о наступлении в Донбассе

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Украинские военные остаются на своих позициях вдоль линии разграничения в Донбассе, заявил спикер штаба Операции объединенных сил (ООС) Вячеслав Петровский.

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«Ситуация по состоянию на сейчас контролируемая. Объединенные силы остаются на своих позициях», — приводит его слова «Интерфакс-Украина». 

31 августа глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в ресторане «Сепар», который находится неподалеку от его резиденции в центре Донецка. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, получили ранения.

По информации председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, украинская армия стягивает подразделения к границам ДНР и ЛНР. Он добавил, что за убийством Захарченко стоят киевские власти. 

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в Донбассе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

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