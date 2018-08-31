"Он ни от кого не прятался"

Глава Донецкой народной республики погиб в результате мощного взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа около 17:30. Причиной его смерти стала черепно-мозговая травма, не совместимая с жизнью. Известно, что в результате пострадали еще два человека (по другим версиям – три или четыре). Один из них – вице-премьер, министр доходов и сборов республики и близкий друг Захарченко Александр Тимофеев. Донецк и Москва обвинили в произошедшем Украину, и квалифицировали произошедшее как теракт.

Подрыв произошел в кафе «Сепар» в самом центре республиканской столицы - на заполненном прохожими бульваре Пушкина. Примечательно, что заведение находится всего в нескольких сотнях метров от штаба миссии ОБСЕ и резиденции самого Захарченко.

- Это очередная агрессия со стороны Украины. Донецк отомстит за это преступление, — заявил председатель народного совета ДНР Денис Пушилин.

В кафе взрывной волной выбило окна и стены. Громкий хлопок был слышен в радиусе нескольких километров от эпицентра. В течение 10 минут улица была перекрыта для пешеходов и транспорта. Спустя час гибель главы официально подтвердили в администрации ДНР. В это же время было объявлено, что в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого - в километре от места покушения - удалось задержать предполагаемых украинских диверсантов, подозреваемых в теракте.

Как сообщил «Известиям» замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, руководители республики регулярно получали угрозы о ликвидации, но эти вопросы «удавалось решить».

По словам командира отряда специального назначения при главе ДНР Сергея Фомченкова, теракты, которые устраивает Киев – это стремление победить исподтишка, потому что на фронте результатов нет. Тем более, Александр Захарченко – это символ сопротивления, охота на него велась все четыре года.

- Последний случай покушения был, если не ошибаюсь, в декабре прошлого года, - рассказал "Известиям" Фомченков. – У этого самого кафе «Сепар» нашли и обезвредили взрывное устройство. Почему произошел сегодняшний теракт? Отчасти, потому что в ДНР еще не сформирована полноценная антитеррористическая служба. В России на создание и налаживание ее эффективной работы ушло около 20 лет. Посмотрите, как в российских городах развита та же сеть уличных видеокамер. В Донецке пока ничего подобного нет, еще четыре года назад это был обычный мирный город. Через пункты пропуска на Украину и обратно ежедневно перемещаются тысячи людей, среди них могут быть и сторонники киевского режима, и потенциальные и действующие диверсанты, имеющие донецкую прописку. Не будем забывать и то, что Александр Захарченко был открытым человеком - ни от кого не прятался, ежедневно выступал перед людьми, приезжал на предприятия, в школы, на заводы.

По его словам, гибель лидера республики может отрицательно отразиться на общей ситуации в регионе. Донецк за последние четыре года выстроил крепкую вертикаль власти, и любые ее изменения, тем более в условиях войны, только усугубляют ситуацию.

- Более того, не исключено в ближайшее наступление на фронте войск ВСУ, - сказал Фомченков.

Александр Захарченко регулярно приезжал в кафе «Сепар» ужинать, там же он устраивал встречи с коллегами в неофициальной обстановке. Оформлено заведение было в военном стиле: в окнах – защита в виде мешков с песком, официанты – в камуфляже, счет – в гильзе.

Примечательно, что официальный Киев сразу отверг все обвинения. Как объявила пресс-секретарь СБУ Украины Елена Гитлянская, гибель главы ДНР стала «результатом междоусобиц».

Добавим, что в ДНР в эти дни был объявлен траур в связи с кончиной уроженца Донбасса Иосифа Кобзона. В минувшие выходные в столице отметили День города и День шахтера.

"Донецк – город-герой, - поздравил накануне земляков глава ресупблики. – Это звание столица нашего государства завоевала, отстояла и выстрадала. Со всеми трудностями мы справляемся, за время войны запустили 15 новых очистных забоев, с начала года добыли 7,5 млн тонн угля, что на треть больше добычи прошлого года».

Последним официально заявленным мероприятием с участием главы ресупблики стала встреча по вопросам перевода предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление ДНР, которая должна была состояться 31 августа. 1 сентября он планировал принять участия в мероприятиях, посвященных Дню знаний.

Александр Захарченко возглавлял республику с ноября 2014-го. Ему было 42 года.