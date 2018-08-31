МИД назвал причастных к убийству главы ДНР Захарченко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР Александра Захарченко стоит Киев.

«Это было очевидно, тенденция эта была очевидна, это методика, которую киевский режим уже неоднократно испробовал», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Также она подчеркнула, что убийство Захарченко ставит большой вопрос над всем процессом урегулирования в Донбассе.

«Происходящее не может не шокировать мировое сообщество, потому что все прекрасно понимали и все говорили публично о безальтернативности Минских договоренностей», — добавила Захарова.

При этом официальный представитель МИДа заметила, что Россия ожидает оценок ОБСЕ в связи с убийством в Донецке, так как миссия «вовлечена в то, что происходит в этом регионе».

Захарченко, возглавлявший республику с 2014 года, погиб 31 августа в результате взрыва в кафе, расположенном в центре Донецка.

Как сообщил источник в силовых структурах Донецка, к настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования.



