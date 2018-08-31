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МИД назвал причастных к убийству главы ДНР Захарченко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР Александра Захарченко стоит Киев.

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«Это было очевидно, тенденция эта была очевидна, это методика, которую киевский режим уже неоднократно испробовал», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Также она подчеркнула, что убийство Захарченко ставит большой вопрос над всем процессом урегулирования в Донбассе.

«Происходящее не может не шокировать мировое сообщество, потому что все прекрасно понимали и все говорили публично о безальтернативности Минских договоренностей», — добавила Захарова.

При этом официальный представитель МИДа заметила, что Россия ожидает оценок ОБСЕ в связи с убийством в Донецке, так как миссия «вовлечена в то, что происходит в этом регионе».

Захарченко, возглавлявший республику с 2014 года, погиб 31 августа в результате взрыва в кафе, расположенном в центре Донецка.

Как сообщил источник в силовых структурах Донецка, к настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования.

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