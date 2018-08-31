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Число пострадавших в теракте в центре Донецка увеличилось до 11 человек

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Число пострадавших в результате покушения на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил источник в органах власти.

Как сообщает «Интерфакс», всего от взрыва в кафе пострадали и погибли 11 человек. Кроме того, одна из пострадавших — руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Волкова Наталья — находится в стабильно тяжелом состоянии.

Захарченко, возглавлявший республику с 2014 года, погиб 31 августа в результате взрыва в кафе, расположенном в центре Донецка. Как сообщил источник в силовых структурах Донецка, к настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении. В республике объявлен тредневный траур.

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