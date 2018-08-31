Стала известна мощность убившего Захарченко взрывного устройства

Источник в руководстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что мощность взрывного устройства, подорванного в Донецке, составила 800 г в тротиловом эквиваленте.

Собеседник РБК уточнил, что бомба была заложена в стоящей рядом с кафе «Сепар» машине. Предполагается, что сработал радиоуправляемый фугас. Другие источники рассказали, что бомба была заложена в кафе.

В результате взрыва смертельное ранение получил глава ДНР Александр Захарченко, он умер в больнице.

Правоохранители задержали подозреваемых в причастности к взрыву, власти ДНР перекрыли границы и ввели план «Перехват».

Следственные органы возбудили уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко.