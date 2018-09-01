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Советник Порошенко намекнул на причастность Украины к убийству Захарченко

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Советник президента Украины Юрий Бирюков намекнул на возможную причастность страны к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

На своей странице в социальной сети Facebook Бирюков разместил фотографию командующего силами специальных операций вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Лунева с подписью «Обожаю эту фотку...» вскоре после появления сообщений о гибели Захарченко, пишет «РИА Новости».

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При этом в комментариях к записи советник Порошенко позднее указал, что она не имеет отношения к убийству главы ДНР.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане «Сепар», который находится неподалеку от его резиденции в центре Донецка. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, получили ранения.

На данный момент удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Их личности установлены. На территории ДНР объявлен трехдневный траур.

Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью, назвал убийство главы ДНР подлым. Российский лидер также отметил, что рассчитывает на заслуженное наказание исполнителей и организаторов преступления.

В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в Донбассе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

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