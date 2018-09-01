Врио главы ДНР пообещал оставить неизменным курс Захарченко

Начатые в самопровозглашенной Донецкой народной республике преобразования будут осуществляться и дальше, заявил врио главы ДНР Дмитрий Трапезников, обращаясь к жителям после гибели главы республики Александра Захарченко.

«Вступая в должность исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики, я лично гарантирую: сбоев не будет. Все государственные службы будут работать в штатном режиме», — сказал Трапезников.

Он заверил, что в ДНР в прежних объемах будут осуществляться все социальные гарантии, а также будут реализованы все запланированные увеличения соцвыплат.

«Я лично гарантирую, что каждое обещание Александра Захарченко народу Донецкой народной республики будет выполнено. Все действующие программы повышения качества жизни населения будут продолжены», — подчеркнул исполняющий обязанности главы ДНР.

Захарченко, возглавлявший республику с 2014 года, погиб 31 августа в результате взрыва в кафе, расположенном в центре Донецка.

Как сообщил источник в силовых структурах Донецка, к настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования.