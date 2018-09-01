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СМИ сообщили о заложенной в лампе бомбе при убийстве главы ДНР

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Фото: Global Look Press
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Взрывное устройство, которое было приведено в действие в кафе «Сепар» в Донецке, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко, было заложено в люстру или торшер в помещении.

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники, для того чтобы взрывчатка сработала, достаточно было позвонить по телефону.​

Как пояснили газете источники в силовых структурах, установить бомбу таким образом без помощи «своих» было практически невозможно. Также отмечается, что кафе принадлежало начальнику охраны Захарченко.

В связи с этим пособников преступления силовики ищут среди ближайшего окружения главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

При этом человек, который привел взрывное устройство в действие, в момент взрыва находился рядом с кафе и видел, когда Захарченко приехал на место.

Захарченко, возглавлявший республику с 2014 года, погиб 31 августа в результате взрыва в кафе, расположенном в центре Донецка.

Как сообщил источник в силовых структурах Донецка, к настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования.

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