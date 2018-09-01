В ДНР обвинили спецназ Украины в организации убийства Захарченко

Силы специальных операций Украины организовали убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. С таким заявлением выступил советник покойного Александр Казаков.

По его словам, задержанные по подозрению в убийстве уже признались в этом, сообщает «РИА Новости».

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане «Сепар», который находится неподалеку от его резиденции в центре Донецка. Всего погибли два человека (Захарченко и его телохранитель), 11 получили ранения, шестеро из них находятся в больнице.

Среди пострадавших оказался министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Медики оценивают его состояние как средней тяжести, он находится в сознании. На территории ДНР объявлен трехдневный траур.

На данный момент удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Их личности установлены.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью Захарченко, назвал убийство главы ДНР подлым. Российский лидер также отметил, что рассчитывает на заслуженное наказание исполнителей и организаторов преступления.

В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в Донбассе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.