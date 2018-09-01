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В ДНР уточнили данные о погибших после взрыва в кафе Донецка

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Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
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В МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики уточнили данные о жертвах взрыва в кафе Донецка, в результате которого был убит глава ДНР Александр Захарченко. Всего погибли два человека, 11 получили ранения, шестеро из них находятся в больнице.

Вторым погибшим, по словам депутата народного совета ДНР Владислава Брига, оказался телохранитель Захарченко, уточняет «РИА Новости».

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1 сентября власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) ввели режим повышенной боевой готовности для силовых структур.

Глава ДНР погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Ранения также получил министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев. В момент происшествия в заведении проходили траурные мероприятия по случаю смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

По данным СМИ, взрывное устройство предположительно было заложено в люстру или торшер. Мощность бомбы, по словам источников, составила 800 г в тротиловом эквиваленте. Власти ДНР признали произошедшее терактом и подозревают власти Киева в покушении на главу самопровозглашенной республики.

По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, оказавшихся украинскими диверсантами. Служба безопасности Украины (СБУ) свою причастность к убийству не признает.

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