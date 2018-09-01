В ЛНР ввели режим повышенной боевой готовности после убийства Захарченко

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) ввели режим повышенной боевой готовности для силовых структур после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

«Нами приняты все исчерпывающие меры по усилению безопасности, введен режим повышенной боевой готовности в подразделениях народной милиции, в усиленном режиме находятся подразделения МГБ, МВД и прокуратуры», — заявил журналистам и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник, отметив, что ситуация в стране стабильная и находится под контролем.

Он также добавил, что в связи с инцидентом в ДНР в Луганске объявят трехдневный траур, будут приспущены флаги.

«(Захарченко. — Ред.) был человек до фанатизма патриотичный и до фанатизма преданный своему народу, своей стране. Невосполнимая потеря», — цитирует Пасечника «РИА Новости».

Глава ДНР погиб вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В результате инцидента пострадали еще 11 человек, включая министра доходов и сборов самопровозглашенной республики Александра Тимофеева. Местные власти назвали случившееся терактом. Пост временно исполняющего обязанности главы республики занял Дмитрий Трапезников. Он уже сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко.