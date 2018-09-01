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В ЛНР ввели режим повышенной боевой готовности после убийства Захарченко

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Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
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Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) ввели режим повышенной боевой готовности для силовых структур после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

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«Нами приняты все исчерпывающие меры по усилению безопасности, введен режим повышенной боевой готовности в подразделениях народной милиции, в усиленном режиме находятся подразделения МГБ, МВД и прокуратуры», — заявил журналистам и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник, отметив, что ситуация в стране стабильная и находится под контролем.

Он также добавил, что в связи с инцидентом в ДНР в Луганске объявят трехдневный траур, будут приспущены флаги.

«(Захарченко. — Ред.) был человек до фанатизма патриотичный и до фанатизма преданный своему народу, своей стране. Невосполнимая потеря», — цитирует Пасечника «РИА Новости».

Глава ДНР погиб вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В результате инцидента пострадали еще 11 человек, включая министра доходов и сборов самопровозглашенной республики Александра Тимофеева. Местные власти назвали случившееся терактом. Пост временно исполняющего обязанности главы республики занял Дмитрий Трапезников. Он уже сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко.

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