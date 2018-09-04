В Кремле ответили на вопрос об отправке ФСБ в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, на каких основаниях ФСБ едет на территорию Донбасса.

«Оставляю это без комментария. Скажу лишь, что налицо теракт, налицо дестабилизация обстановки», — сказал он во вторник, 4 сентября.

Накануне стало известно, что в расследовании убийства главы ДНР решила помочь Федеральная служба безопасности России. Ведомство уже направило на территорию своих сотрудников.

Воруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 31 августа был убит Александр Захарченко. Они погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Еще 11 человек получили ранения. По подозрению в исполнении преступления задержаны украинские диверсанты и связанные с ними лица.