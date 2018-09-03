ФСБ отправила специалистов в ДНР для расследования убийства Захарченко‍

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России помогает в расследовании убийства главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Ведомство уже направило на территорию своих сотрудников.

«Специалисты там уже работают», — заявил 3 сентября руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы.

Покушение на Захарченко было совершено 31 августа в центре Донецка. Глава ДНР получил смертельное ранение в голову, во время атаки скончался его телохранитель, 11 человек получили ранения. По информации СМИ, бомба была заложена заранее в кафе, где находился Захарченко. Москва и Донецк признали случившееся терактом и обвинили в покушении Киев. По подозрению в исполнении преступления задержаны украинские диверсанты и связанные с ними лица.

Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной республики стал вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал не вводить в Донбассе военного положения, так как, по его словам, «ценности демократии» для страны не менее важны, чем «ценности суверенитета». В Кремле заявили, что, несмотря на убийство Захарченко, Россия не выйдет из Минского процесса с украинской стороной.

Захарченко возглавлял ДНР с 4 ноября 2014 года, когда начался военный конфликт в Донбассе. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.