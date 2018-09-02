Точка невозврата: Донецк попрощался с Александром Захарченко

В траурном шествии в память о главе ДНР Александре Захарченко приняли участие около 200 тыс. человек, в том числе глава Республики Крым Сергей Аксенов и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. В ДНР уверены, что убийство Александра Захарченко — очередной акт агрессии со стороны Украины. Донецк отомстит Киеву за это преступление, сказал «Известиям» советник главы самопровозглашенной республики Александр Казаков. Он отметил, что точка невозврата пройдена и с таким злодеянием ДНР смириться не сможет. В Донецке также ожидают украинского наступления. Как рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, по некоторым данным оно может начаться уже 14 сентября.

Глава ДНР скончался в результате мощного взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа около 17:30. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью. Погиб также его телохранитель. Ранены 11 человек, в том числе вице-премьер, министр доходов и сборов республики и близкий друг Александра Захарченко Александр Тимофеев, известный по позывному Ташкент. А также руководитель молодежной платформы общественного движения «Оплот Донбасса» Наталья Волкова. Всего в больницах находятся шесть человек, остальные от госпитализации отказались.

взрыв На месте взрыва у кафе "Сепар", в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, Донецк Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Донецк и Москва обвинили в произошедшем Украину, квалифицировав случившееся как теракт. Специальный корреспондент «Известий» побывал на месте событий.

Бульвар Пушкина — это что-то вроде донецкого Арбата. Самые главные кафе и рестораны, пешеходная зона, место тусовок молодежи, музыка, тысячи человек каждый вечер. Злополучное кафе «Сепар», где прогремел взрыв, находилось как раз в центре этого многолюдного места. На вывеске заведения — Чебурашка в хаки, в окнах мешки с песком, на кассе официанты в камуфляже, счет в гильзе. Захарченко заезжал кафе с ироничным названием едва ли не каждый вечер: его резиденция располагалась буквально за углом.

Через час после теракта бульвар Пушкина был забит всё той же праздной публикой, которая пила кофе, курила кальян, гуляла как будто ничего не произошло. Нарушали привычный ритм лишь сирены машин и гул броневиков. И в этом особенность Донбасса: мир и война тут соседствуют, часто закрывая друг на друга глаза (а может быть, просто отстраняясь от горя, которого и так много).

Еще через час с заявлением выступил председатель народного совета ДНР Денис Пушилин: «Это очередная агрессия со стороны Украины. Донецк отомстит за это преступление». Официальный Киев поспешил тут же опровергнуть обвинения, заявив, что гибель главы ДНР якобы стала результатом неких «междоусобиц».

Советник Александра Захарченко Александр Казаков рассказал, что взрыв произошел в тот самый момент, когда глава республики заходил в кафе.

— Первым шел телохранитель, — перечислил он, — потом Александр Владимирович, затем еще один телохранитель, далее молодая девушка Наташа Волкова, вице-премьер Александр Тимофеев и остальные охранники.

донецк Местные жители и военнослужащие на церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

«Убийство Бати — это самая главная ошибка украинского режима, сравнимая только с Дебальцевским поражением», — убежден Александр Казаков.

— Точка невозврата для них пройдена, расплата будет очень серьезная. Отмечу, что если еще вчера бойцы на передовой шли в бой со словами «За родину, за семью», то теперь к этому добавилось — «За Захарченко», — подчеркнул он.

Командир отряда специального назначения (батальона Захара Прилепина) при главе ДНР Сергей Фомченков рассказал «Известиям», что теракты, которые устраивает Киев, — это результат стремления победить исподтишка, потому что на фронте результатов нет.

— Александр Захарченко — это символ сопротивления, охота на него велась все четыре года. Почему произошло убийство? Отчасти потому, что в ДНР еще не сформирована полноценная антитеррористическая служба, — считает он. — В России на создание и налаживание ее эффективной работы ушло около 20 лет. Посмотрите, как в российских городах развита та же сеть уличных видеокамер. В Донецке пока ничего подобного нет, еще четыре года назад это был обычный мирный город. Тем более полицейским государством ДНР не назовешь. Через пункты пропуска на Украину и обратно перемещаются ежедневно тысячи людей, среди них могут быть и сторонники киевского режима, и потенциальные, и действующие диверсанты, имеющие донецкую прописку.

По словам Сергея Фомченкова, «Александр Захарченко был открытым человеком, не прятался, ежедневно выступал перед людьми, приезжал на предприятия, в школы, на заводы». Он добавил, что гибель лидера республики может отрицательно отразиться на общей ситуации в ДНР. Донецк выстроил крепкую вертикаль власти, и подобные потери в условиях войны усугубляют ситуацию.

Вечером в пятницу на экстренном заседании правительства ДНР был назначен врио руководителя республики — 37-летний Дмитрий Трапезников, занимавший прежде должность заместителя Александра Захарченко. Он рассказал, что уже задержаны несколько подозреваемых в теракте. И заверил, что никаких сбоев в налаженной государственной системе не будет.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин отметил, что сразу после теракта Украина начала на фронте активную подготовку к наступлению. По его словам, возможной датой наступления украинских войск источники называют 14 сентября.

Басурин Эдуард Басурин, официальный представитель оперативного командования ДНР Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

После теракта город и республику закрывали на въезд и выезд. По всем дорогам объявлялся план «Перехват». Комендантский час вновь продлен с 23:00 до 5:00 (в июле по инициативе Захарченко его сокращали с 1:00 до 5:00). Школьные линейки и День знаний перенесены на 4 сентября.

Прощание с Александром Захарченко назначили на утро воскресенья, 2 сентября, — тот самый день, когда планировалось устроить митинг-реквием памяти Иосифа Кобзона. До новой трагедии Донецк говорил только об одном — уходе из жизни народного артиста. К памятнику певцу, установленному еще до войны в центре города, люди несли цветы. Туда же накануне вечером приезжал с букетом и сам Александр Захарченко…

«Донецк как натянутая струна. Поражает тишина, люди в основном молчат. А если и говорят, то очень тихо. В воздухе тревога и ожидание. Странное, уже забытое чувство…» — пишут жители ДНР в соцсетях.

Проститься с руководителем ДНР пришли около 200 тыс. человек. В их числе глава Крыма Сергей Аксенов, депутаты Госдумы РФ, в том числе Наталья Поклонская, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, тяжелораненый Александр Тимофеев (с перевязанной головой и шеей). Захарченко был в закрытом гробу. Церемония состоялась на проспекте Артема в холле Театра оперы и балета. Похороны прошли на кладбище «Донецкое море» на Аллее героев, где покоятся Михаил Толстых (позывной Гиви) и Арсен Павлов (Моторола). Александр Захарченко возглавлял республику с ноября 2014-го. Ему было 42 года.