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Захарченко похоронили с воинскими почестями в Донецке

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Бывшего главу самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко похоронили с воинскими почестями в Донецке.

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Ранее в городе прошло траурное шествие в память о главе ДНР, погибшем 31 августа при взрыве в кафе. К мероприятию присоединились около 200 тыс. человек. Гроб с телом Захарченко разместили на лафете артиллерийского орудия, которое буксировал грузовой автомобиль. Машина проехала по главной улице Донецка — улице Артема — до здания администрации главы республики. После этого гроб доставили на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе города.

Ритуал погребения сопровождался артиллерийским и оружейным салютом. На церемонии присутствовали около 200 человек, в том числе и. о. главы ДНР Дмитрий Трапезников, руководители министерств и ведомств, военачальники, представители иностранных государств, а также родные и близкие Захарченко.

Ранее, 2 сентября, в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко прошла гражданская панихида по Захарченко, она продолжалась более четырех часов. Проститься с бывшим главой ДНР пришли десятки тысяч человек.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в донецком кафе «Сепар». Он получил смертельное ранение в голову. Также погиб телохранитель главы ДНР. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек. Власти республики квалифицировали произошедшее как теракт.

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