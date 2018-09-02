В ДНР назвали «игрой беса» реакцию Киева на смерть Захарченко

Александр Казаков, советник убитого лидера самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, назвал «игрой беса» комментарии российского журналиста Аркадия Бабченко и ряда украинских деятелей по поводу смерти политика. Об этом он сообщил 2 сентября в разговоре с РБК.

«У Федерико Гарсиа Лорки есть замечательная работа, которая называется «Теория и игра беса». То, что пишут, начиная с вечера пятницы эти деятели на Украине, это игра беса. Пусть перечитают, они поймут, что я имею в виду», — сказал Казаков.

Советник отметил, что убившие главу ДНР совершили большую ошибку, поскольку Захарченко был открыт для разговора с Киевом.

«Вся история пойдет по-другому. Они упустили свой шанс», — подчеркнули в ДНР.

Депутат народного совета ДНР Владислав Бриг заявил РБК, что одному из активистов антироссийской пропаганды, журналисту Аркадию Бабченко «явно требуется психиатрическая помощь».

«Я сегодня с удивлением прочитал пост русофоба Мацейчука (польский журналист Томаш Мацейчук. — Ред.), которого раньше можно было видеть на российских ток-шоу. Даже он поразился тому расчеловечиванию, которое происходит на Украине. Безумная украинская пропаганда, сооружаемая по лекалам столетней давности, нас на Донбассе давно не удивляет. Демонизация России и всего русского достигла своего дна — дальше уже тотальная деградация», — сообщил Бриг.

Ранее, 31 августа, Бабченко в Twitter выложил видео, на котором убитый глава ДНР, покойный народный артист СССР Иосиф Кобзон и хор имени Александрова исполняют песню «Я люблю тебя, жизнь». Пост он подписал: «Удачных всем выходных, хотя и так уже неплохо».

Лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка во время траурных мероприятий по случаю смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона. В ДНР произошедшее признали терактом. Позже задержали несколько диверсантов, которые, по заявлению Казакова, признали, что убийство организовали силы специальных операций Украины. СБУ свою причастность к убийству не признало, объяснив гибель Захарченко разборками на почве раздела бизнеса.

Иосиф Кобзон умер 30 августа от рака, после безуспешной борьбы с заболеванием с 2005 года.

29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Это подтвердили и представители украинской власти. Однако 30 мая выяснилось, что гибель журналиста оказалась инсценировкой, а информация распространялась с целью предотвращения покушения на него.