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В ДНР рассказали о «заложенной на удачу» бомбе

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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В кафе, где погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, было заложено безоболочное взрывное устройство. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщил советник главы ДНР Александр Казаков.

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Он отметил, что бомбу заложили над дверью внутри кафе. Взрывное устройство сработало, когда Захарченко и его спутники заходили в заведение. Первым шел охранник, далее глава ДНР, еще один охранник и министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.

По словам Казакова, бомбу могли заложить в ночь на 31 августа. «Это была, как ее называют террористы, закладка «на удачу», и заложена она туда была накануне», — указал советник главы ДНР.

Он добавил, что за покушением на Захарченко стоят те же люди, которые убили ополченцев Арсена Павлова («Моторола») и Михаила Толстых («Гиви»), передает «Интерфакс».

Глава ДНР Александр Захарченко, возглавлявший республику с ноября 2014 года, погиб при взрыве в кафе «Сепар» 31 августа. В результате нападения также погиб его телохранитель. Всего пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В республике инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что произошедшее могло быть диверсией со стороны Киева.

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