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Глава СБУ назвал версии гибели Захарченко

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отверг заявления о причастности Киева к гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. О своих версиях произошедшего он 1 сентября сообщил журналистам.

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«У нас нет данных о том, что поймали кого-то, кто действительно совершил этот акт, убийство», — пояснил Грицак, заверив, что с украинской стороны «никто не посылал» диверсионно-разведывательную группу. Его цитирует «Интерфакс».

По мнению главы СБУ, произошедшее могло представлять собой «разборки на коммерческой основе, поскольку очень много имущества, предприятий, были, как они пишут, отжаты, разделены». Помимо этого, Грицак полагает, что взрыв могли устроить с целью «зачистки тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь».

Захарченко и его телохранитель погибли вечером 31 августа при взрыве в донецком кафе «Сепар» во время траурных мероприятий по случаю смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Всего пострадало 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В республике произошедшее признали терактом.

Ранее официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что ополченцы готовы перейти в контрнаступление в случае атаки со стороны украинских военных.

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