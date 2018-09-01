В ДНР установили местонахождение организаторов покушения на Захарченко

Подозреваемые в покушении на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко находятся на территории ДНР. Об этом в субботу, 1 сентября, заявил пресс-офицер министерства госбезопасности республики (МГБ) Михаил Попов.

Он призвал граждан сохранять бдительность — как для собственной безопасности, так и для оказания содействия расследованию, которым занимается специально созданный оперативный штаб, передает «Интерфакс».

По словам Попова, следствие разрабатывает несколько версий теракта. Главная из них — участие в организации покушения украинских спецслужб, целью которых является дестабилизация внутриполитической обстановки в республике.

Пресс-офицер добавил, что контроль за расследованием теракта взял на себя и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников. Он организовывает взаимодействие МГБ с силовыми ведомствами республики.

Глава ДНР Александр Захарченко, возглавлявший республику с ноября 2014 года, погиб при взрыве в кафе «Сепар» 31 августа. В результате нападения также погиб его телохранитель. Всего пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В республике инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что произошедшее могло быть диверсией со стороны Киева.