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Лавров исключил встречу «нормандской четверки» после убийства Захарченко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко исключило возможность проведения в ближайшее время встречи лидеров «нормандской четверки». Об этом в субботу, 1 сентября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

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«В нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотят наши европейские партнеры», — сообщил глава внешнеполитического ведомства журналистам.

По мнению Лаврова, убийство главы ДНР является провокацией, направленной на срыв минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает «РИА Новости».

«Это провокация, откровенная, направленная на срыв выполнения минских договоренностей. Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями», — сказал Лавров журналистам.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».

Глава самопровозглашенной республики погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка во время траурных мероприятий по случаю смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона. По данным СМИ, взрывное устройство предположительно было заложено в люстру или торшер.

Власти ДНР признали произошедшее терактом и подозревают власти Киева в покушении на главу Донецкой республики. Позже были задержаны украинские диверсанты, которые, по заявлению советника покойного главы ДНР, признали, что убийство организовали силы специальных операций Украины.

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