Жители Крыма почтили память погибшего главы ДНР

Траурная акция состоялась 1 сентября на центральной площади Симферополя в Крыму в память о погибшем главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко.

Местные жители несут цветы к портретам Захарченко. Всего днем на площади собралось около 300 человек, среди которых ополченцы, казаки и обычные граждане. Многие несут в руках флаги Крыма и ДНР, пишет «РИА Новости».

«Простой, честный, мужественный человек погиб от рук киевского режима. Подлое нападение, абсолютно подлое, удар в спину… Уверен, что террористы понесут заслуженное наказание», — заявил на акции глава республики Крым Сергей Аксенов. Он также выразил соболезнования родным и близким Захарченко.

Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В результате нападения также был убит его телохранитель, пострадали еще 11 человек, в том числе министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев. По имеющейся информации, в момент гибели политики находились на траурном мероприятии по случаю смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Президент России Владимир Путин также назвал убийство Захарченко подлым и выразил соболезнования по случаю его гибели. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что лица, избравшие путь террора, не желают мирного разрешения конфликта в Донбассе.