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Захарова назвала убийство Захарченко трагедией для Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко стало трагедией для Украины, так как ее власти утратили еще один шанс на возрождение страны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

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«Это прежде всего трагедия для Украины. Это минус еще один шанс на то, что страна возродится, встанет на путь настоящего демократического развития, станет свободной, уважающей своих граждан», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что из-за недавних событий Минские договоренности сейчас «находятся просто под прямой угрозой».

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в донецком кафе «Сепар». В результате нападения также погиб его телохранитель. Всего пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В республике инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что произошедшее могло быть диверсией со стороны Киева.

Захарова практически сразу после покушения заявила, что за нападением почти наверняка стоит Киев. 

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