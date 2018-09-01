Захарова заявила о возвращении политики на кухни россиян после событий в САР и на Украине

Россияне вновь начали обсуждать между собой внешнюю политику страны после событий на Украине и в Сирийской арабской республике (САР). Об этом в субботу, 1 сентября, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

В ходе круглого стола «Что происходит с мировым сообществом?» на праздновании Дня знаний в Петербургском гуманитарном университете профсоюзов дипломат ответила на вопросы студентов.

Говоря о трансляциях ведомства в соцсетях, дипломат напомнила, что 10 лет назад внешняя политика в России была уделом немногих. Вечерами россияне обсуждали зарплаты, сериалы, цены, отметила она.

Внимание жителей страны к внешней политике вернулось, потому что «началась Украина», и Россия начала активные действия в Сирии, пояснила Захарова.

«Внешняя политика опять вернулась на каждую кухню», — цитирует ее «РИА Новости».

В августе Захарова заявила, что новое воинское приветствие, которое планируют использовать на Украине, является попыткой героизации нацизма.