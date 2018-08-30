Захарова заявила об отсутствии у России скрытой повестки в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у страны нет никакой скрытый повестки в Сирии. Об этом она рассказала 30 августа на брифинге.

«Россия последовательно действует в интересах мира в Сирии, у нас нет никакой скрытой повестки в этой стране. Мы продолжим четко следовать этим курсом во благо сирийского народа и сохранения Сирии как суверенного единого государства», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

По словам Захаровой, Россия продолжит помогать Сирии вне зависимости от того, «много или мало единомышленников мы встретим на этом пути».

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

В настоящий момент российская сторона помогает руководству страны восстанавливать инфраструктуру и способствовать возвращению беженцев.