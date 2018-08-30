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Из Греции экстрадировали примкнувшего к боевикам в САР гражданина РФ

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ/Снимок с видео
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) экстрадировала россиянина, который скрывался в Греции от международного розыска. Задержание происходило 29 августа совместно с сотрудниками Интерпола, Генпрокуратуры, МВД и ФСИН России.

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В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, уточняется на сайте ФСБ.

По версии федеральной службы, уроженец Татарстана 1988 года рождения уехал в 2014 году в Сирию, где принимал участие в боевых действиях на стороне террористических организаций.

Покинув территорию арабской республики, он скрывался в странах Ближнего Востока и Северной Африки, пока не попытался получить документы в странах Европейского союза.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года власти Сирии и России объявили о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). В отдельных районах республики при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков.

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