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Захарова заявила об антироссийской направленности учений НАТО

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Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
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Военные учения стран Североатлантического альянса (НАТО), которые пройдут осенью, носят антироссийскую направленность. Об этом 30 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«У наших границ проводится всё больше интенсивных и масштабных учений, в частности, на октябрь–ноябрь на территории Норвегии в Балтийском море и Северной Атлантике запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения объединенных вооруженных сил НАТО», — сказала дипломат.

По информации дипведомства, НАТО будет совершенствовать оборонительные и наступательные тактики, уточняет «РИА Новости».

«Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от российских границ и имеет четкую антироссийскую направленность», — подчеркнул Захарова.

Днем ранее в НАТО подтвердили приглашение Министерства обороны РФ для военных атташе стран военно-политического блока на российские военные учения «Восток-2018» в Средиземном море.

28 августа министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в учениях с 1 по 8 сентября примут участие 300 тыс. военнослужащих, 37 тыс. танков, БТР и других бронемашин и более 1 тыс. самолетов. По словам главы ведомства, эти учения станут самыми крупными за последние 37 лет.

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