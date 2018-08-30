Захарова заявила об антироссийской направленности учений НАТО

Военные учения стран Североатлантического альянса (НАТО), которые пройдут осенью, носят антироссийскую направленность. Об этом 30 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У наших границ проводится всё больше интенсивных и масштабных учений, в частности, на октябрь–ноябрь на территории Норвегии в Балтийском море и Северной Атлантике запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения объединенных вооруженных сил НАТО», — сказала дипломат.

По информации дипведомства, НАТО будет совершенствовать оборонительные и наступательные тактики, уточняет «РИА Новости».

«Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от российских границ и имеет четкую антироссийскую направленность», — подчеркнул Захарова.

Днем ранее в НАТО подтвердили приглашение Министерства обороны РФ для военных атташе стран военно-политического блока на российские военные учения «Восток-2018» в Средиземном море.

28 августа министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в учениях с 1 по 8 сентября примут участие 300 тыс. военнослужащих, 37 тыс. танков, БТР и других бронемашин и более 1 тыс. самолетов. По словам главы ведомства, эти учения станут самыми крупными за последние 37 лет.