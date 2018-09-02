Раненный при взрыве министр ДНР дал интервью после гибели Захарченко

Министр доходов и сборов, заместитель председателя совета министров самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев дал первое интервью после гибели главы республики Александра Захарченко.

Тимофеев посетил церемонию прощания с убитым командиром, несмотря на то, что сам пострадал при взрыве.

Он получил ожоги и травмы, но не остался в больнице в день траура.

На свое здоровье Тимофеев не жалуется. «Состояние стабильно нормальное. [Мои] дальнейшие действия сейчас — восстанавливаемся. Сверхплохого нету ничего. Можно сказать, я отделался легким испугом», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

Также министр ДНР признался, что ему тяжело далось прощание с Захарченко.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. В результате происшествия пострадали 11 человек, включая Тимофеева. Его жизни ничего не угрожает.

Власти республики рассказали, что взрывное устройство было заложено над дверью внутри кафе. Оно сработало, когда Захарченко и его телохранитель вошли в помещение.

В ДНР инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что диверсию организовали украинские спецслужбы.