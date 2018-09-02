В Сети раскритиковали Бабченко за пост про смерть Кобзона и Захарченко

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали журналиста Аркадия Бабченко за издевательский пост, посвященный смерти певца Иосифа Кобзона и гибели главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

«Хор Александрова, Кобзон, Захарченко. «Я люблю тебя, жизнь». Удачных всем выходных. Хотя и так уже неплохо», — написал Бабченко в Twitter.

К посту он приложил видеозапись, на которой Кобзон и Захарченко вместе с хором имени Александрова поют популярную советскую песню 1956 года «Я люблю тебя, жизнь».



Многие пользователи соцсети обвинили журналиста цинизме.

«Аркаша, когда пройдет отведенное тебе Богом время, надеюсь, умирать ты будешь долго и тяжело. Расчеловечился ты», — написал Александр Гавриков.

«Когда сам-то собираешься? Тебя заждались: Бандера, Шухевич, «лесные братья», эсэсовцы, казненные по приговору Нюрнбергского трибунала», — отметил пользователь с ником @G_Garrison_.

«Что-то Вас понесло. Даже вьетнамцы выразили соболезнования по поводу смерти Маккейна. Нельзя становиться животным», — отреагировал пользователь @leonidperelomov.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. На следующий день погиб глава ДНР Александр Захарченко при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Утром 25 декабря 2016 года направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в Черном море. На борту лайнера находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, из них 64 человека были сотрудниками Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Это подтвердили и власти Украины. Однако 30 мая стало известно, что информация об убийстве журналиста оказалась частью спецоперации, которая якобы помогла предотвратить покушение. Действия Киева осудили в России, Европе и международных организациях.