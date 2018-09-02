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В Раде призвали Киев взять на себя ответственность за убийство главы ДНР

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Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти взять на себя ответственность за убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

«(Надо) открыто сказать, что «террористов» ликвидирует не ФСБ, а мы сами. Нигде на свете с «террористами» не ведут переговоров, не будем этого делать и мы… Его ликвидировали наши спецслужбы», — заявил депутат в эфире телеканала «112».

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По его словам, общеизвестно, что несколько предыдущих покушений на Захарченко готовили в Службе безопасности Украины (СБУ). Мосийчук обвинил власти Украины в трусости из-за нежелания открыто признаться в причастности к гибели главы ДНР, сообщает «РИА Новости».

Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» 31 августа. В результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Его жизни ничего не угрожает.

Власти республики рассказали, что взрывное устройство было заложено над дверью внутри кафе. Оно сработало, когда Захарченко и его телохранитель вошли в помещение.

В ДНР инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что диверсию организовали украинские спецслужбы.

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