В Раде призвали Киев взять на себя ответственность за убийство главы ДНР
Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти взять на себя ответственность за убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.
«(Надо) открыто сказать, что «террористов» ликвидирует не ФСБ, а мы сами. Нигде на свете с «террористами» не ведут переговоров, не будем этого делать и мы… Его ликвидировали наши спецслужбы», — заявил депутат в эфире телеканала «112».
По его словам, общеизвестно, что несколько предыдущих покушений на Захарченко готовили в Службе безопасности Украины (СБУ). Мосийчук обвинил власти Украины в трусости из-за нежелания открыто признаться в причастности к гибели главы ДНР, сообщает «РИА Новости».
Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» 31 августа. В результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Его жизни ничего не угрожает.
Власти республики рассказали, что взрывное устройство было заложено над дверью внутри кафе. Оно сработало, когда Захарченко и его телохранитель вошли в помещение.
В ДНР инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что диверсию организовали украинские спецслужбы.