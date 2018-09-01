Медведев заявил о циничности убийства Захарченко

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибшего главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, сообщается на сайте правительства 1 сентября.

В своей телеграмме он также отметил, что Захарченко погиб в результате циничного преступления. «Александр Владимирович никогда не изменял своим принципам, всегда и во всем шел до конца, был мужественным и принципиальным политиком», — заявил Медведев.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» 31 августа. В результате инцидента пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Его жизни ничего не угрожает.

Власти республики рассказали, что взрывное устройство было заложено над дверью внутри кафе. Оно сработало, когда Захарченко и его телохранитель вошли в помещение.

В ДНР инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что диверсию организовали украинские спецслужбы.