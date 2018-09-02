В Донецке началось прощание с Захарченко

Прощание с погибшим во время взрыва в кафе «Сепар» главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко началось в оперном театре Донецка, передает корреспондент «Интерфакса» в воскресенье, 2 сентября.

Около 30 тысяч человек пришли проститься с главой ДНР, сообщает, сообщает «Донецкое агентство новостей». Очередь, чтобы возложить цветы у гроба Захарченко, растянулась длиной на несколько километров.

Отмечается, что центральная часть города полностью перекрыта для движения транспорта, за порядком следят усиленные патрули полиции, дежурят несколько карет скорой помощи.

На церемонии также присутствуют делегации из России, Южной Осетии и Абхазии.

С убитым главой ДНР приехала проститься депутат Госдумы Наталья Поклонская а также глава Крыма Сергей Аксенов, передает телеканал «Звезда».

Согласно воинской традиции, тело Захарченко провезут на пушечном лафете по главной улице города — улице Артема. Главу республики похоронят на кладбище «Южном» в закрытом гробу.

Ранее в этот же день депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал агентству, что Захарченко похоронят на Алее героев рядом с комбатами ополчения Арсеном Павловым и Михаилом Толстых.

В воскресенье в 14:00 на Донецкой железной дороге также пройдет акция памяти, работники отрасли почтут память главы ДНР одновременными гудками локомотивов.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» 31 августа. В результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Его жизни ничего не угрожает.

Власти республики рассказали, что взрывное устройство было заложено над дверью внутри кафе. Оно сработало, когда Захарченко и его телохранитель вошли в помещение.

В ДНР инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что диверсию организовали украинские спецслужбы.