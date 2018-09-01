Прямой эфир
Сюжет:

В ДНР рассказали о ставшей причиной смерти Захарченко бомбе

0
Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб из-за взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в кафе «Сепар» в Донецке. Как передает «РИА Новости», об этом 1 сентября заявил журналистам его советник Александр Козаков.

Донецкий передел: что стоит за убийством Захарченко
Подробности и последствия теракта в Донецке

«Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев», — рассказал он.

Козаков предположил, что взрывное устройство могли заложить в ночь на 31 августа, а позже привести в действие дистанционно, сообщает «Интерфакс».

По его мнению, в подготовке теракта могут быть замешаны готовившие покушения на командиров ополчения Арсена Павлова с позывным «Моторола» и Михаила Толстых с позывным «Гиви».

Прощание с Александром Захарченко пройдет в Донецке 3 сентября. Глава самопровозглашенной республики и его телохранитель погибли 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка во время траурных мероприятий по случаю смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Ранения также получил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Власти ДНР признали произошедшее терактом. Позже были задержаны украинские диверсанты, которые, по заявлению советника покойного главы ДНР, признали, что убийство организовали силы специальных операций Украины.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР открыли границу
Власти ДНР пересмотрят вопрос о выборах из-за убийства Захарченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017