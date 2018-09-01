В ДНР рассказали о ставшей причиной смерти Захарченко бомбе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб из-за взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в кафе «Сепар» в Донецке. Как передает «РИА Новости», об этом 1 сентября заявил журналистам его советник Александр Козаков.

«Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев», — рассказал он.

Козаков предположил, что взрывное устройство могли заложить в ночь на 31 августа, а позже привести в действие дистанционно, сообщает «Интерфакс».

По его мнению, в подготовке теракта могут быть замешаны готовившие покушения на командиров ополчения Арсена Павлова с позывным «Моторола» и Михаила Толстых с позывным «Гиви».

Прощание с Александром Захарченко пройдет в Донецке 3 сентября. Глава самопровозглашенной республики и его телохранитель погибли 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка во время траурных мероприятий по случаю смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Ранения также получил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Власти ДНР признали произошедшее терактом. Позже были задержаны украинские диверсанты, которые, по заявлению советника покойного главы ДНР, признали, что убийство организовали силы специальных операций Украины.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».