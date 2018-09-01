Власти ДНР пересмотрят вопрос о выборах из-за убийства Захарченко

Гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко может сказаться на проведении выборов в регионе, заявил депутат Народного совета Владислав Бердичевский.

«Очень много факторов и событий, особенно теракт, в котором погиб глава ДНР, которые влияют на принятие решения относительно выборов», — цитирует его «РИА Новости» 1 сентября.

Кроме того, Бердичевский отметил, что власти ДНР учитывают действия Киева в военно-политической сфере. «Поэтому спрогнозировать решение пока невозможно», — признал депутат.

Выборы главы ДНР и парламента самопровозглашенной республики должны пройти осенью 2018 года. При этом ранее движение «Донецкая республика», чьи сторонники составляют большинство в парламенте ДНР, выступили с инициативой увеличить срок полномочий депутатов и главы региона до пяти лет.

В настоящее время члены парламента и глава самопровозглашенной республики могут занимать свой пост на протяжении четырех лет подряд.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в донецком кафе «Сепар». Инцидент также унес жизнь его телохранителя. Всего пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Власти ДНР рассматривают произошедшее как теракт.

Ранее президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым и выразил соболезнования его родным, а также всем жителям Донбасса.