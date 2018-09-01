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И.о. главы ДНР Трапезников представлен депутатам народного совета республики

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Бывшего зампредседателя совета министров самопровозглашенной ДНР Дмитрия Трапезникова официально представили народному совету в качестве исполняющего обязанности руководителя Донецкой республики. Это произошло 1 сентября во время чрезвычайного собрания, созванного после гибели Александра Захарченко.

«Призываю всех забыть все возможные разногласия, которые возникали во время работы, и продолжить работу во имя развития республики», — приводит «Интерфакс» слова Трапезникова.

В собрании участвовали депутаты от общественных движений «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс».

Глава ДНР Александр Захарченко, возглавлявший республику с ноября 2014 года, погиб при взрыве в кафе «Сепар» 31 августа. В результате нападения также погиб его телохранитель. Всего пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

В республике инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что произошедшее могло быть диверсией со стороны Киева.

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