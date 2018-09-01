В ДНР открыли границу

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) открыла проезд через границу, работу возобновили все контрольно-пропускные пункты.

Как сообщил «Интерфаксу» 1 сентября один из депутатов Народного совета ДНР, сначала пункты на границе с Россией начали работать на выезд. Позднее их открыли также на въезд, усилив досмотр.

Накануне власти республики закрыли Донецк для въезда и выезда в связи с терактом, в котором погиб глава ДНР Александр Захарченко. Власти республики обвинили спецназ Украины в организации его убийства.

После теракта удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко и установить их личности.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью Захарченко, назвал убийство главы ДНР подлым. Российский лидер также отметил, что рассчитывает на заслуженное наказание исполнителей и организаторов преступления.