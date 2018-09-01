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В ДНР пообещали контратаковать при нападении украинских военных

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Фото: РИА Новости
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Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы перейти в контрнаступление в случае атаки со стороны украинских военных. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин.

«Наши подразделения приведены в высшую степень боевой готовности и готовы к любому развитию ситуации, вплоть до перехода в контрнаступление в случае атаки с вражеской стороны», — цитирует «РИА Новости» Басурина.

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Он призвал лидеров западных стран вмешаться и остановить «заигравшийся в войну режим (президента Украины Петра) Порошенко». В противном случае Басурин прогнозирует очередной виток кровопролития.

Разведка ДНР сообщила, что киевские силовики запланировали наступление на 14 сентября, уточняет ТАСС.

Ситуация в Донбассе обострилась 31 августа после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар». В результате нападения также скончался его телохранитель. Всего пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В республике инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что произошедшее могло быть диверсией со стороны Киева.

Захарова практически сразу после покушения заявила, что за нападением почти наверняка стоит Киев.

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