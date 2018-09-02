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Песков предрек неизбежные последствия убийства главы ДНР

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Предательское убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко будет иметь неизбежные последствия, заявил в эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он пояснил, что дело не в мести. Представитель Кремля отметил, что убийство Захарченко стало продолжением серии террористических актов на юго-востоке Украины. По его мнению, подобная практика не способствует реализации минских договоренностей, налаживанию атмосферы взаимного доверия и, как следствие, разрядке на линии соприкосновения в Донбассе.

Самого Захарченко он охарактеризовал как мужественного человека, а его убийство назвал трагическим событием.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар», которое располагается в центре Донецка. Он получил смертельное ранение в голову. Также погиб один из его охранников.

Власти ДНР квалифицировали произошедшее как теракт. В ходе расследования уголовного дела были задержаны несколько человек, причастных ко взрыву. По предварительным данным, они подтвердили, что диверсию организовали украинские спецслужбы.

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