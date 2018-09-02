Депутат Рады призвал Киев признаться в убийстве Захарченко

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал власти Украины взять на себя ответственность за убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

Депутат называет Захарченко «террористом» и полагает, что Киеву не стоит бояться брать на себя ответственность за его гибель.

По мнению парламентария, официальному Киеву необходимо обнародовать информацию, что якобы «террористов» убивает не российская ФСБ, а силовики Украины.

«Нигде на свете с террористами не ведут переговоров, не будем этого делать и мы… Его ликвидировали наши спецслужбы», — сказал депутат в интервью телеканалу «112».

Однако украинские власти не прислушаются к призыву Мосийчука, рассказал Федеральному агентству новостей бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он полагает, что Киев хочет избежать негативной реакции Запада.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» 31 августа. В результате инцидента пострадали 11 человек.

В республике произошедшее признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что диверсию организовали украинские спецслужбы