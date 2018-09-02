В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс наемников из США и Канады

На территорию Донбасса прибыло большое количество иностранных наемников, среди которых высокопоставленные военные из США и Канады.

Как сообщил руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов, наемники приехали в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, находящиеся в районе населенного пункта Урзуф.

Он подчеркнул, что появление иностранных военных связано с подготовкой украинских силовиков к эскалации конфликта на юге Донецкой области, передает «Газета.ру».

Заместитель командующего армией самопровозглашенной республики Эдуард Басурин ранее заявил «Известиям», что военные ДНР не собираются отвечать на провокации украинских силовиков в преддверии «школьного» перемирия.

По его словам, участившиеся обстрелы Донецка и окрестностей со стороны ВСУ — не что иное, как попытка вызвать ответный огонь. Однако в ДНР, несмотря ни на что, намерены соблюдать достигнутое ранее соглашение о перемирии.