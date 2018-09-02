В ДНР рассказали о возможности проведения выборов

Проведение выборов нового главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на сегодняшний день не планируется. С таким заявлением 2 сентября выступил Александр Казаков, советник погибшего лидера ДНР Александра Захарченко.

«На данный момент вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит <...> Вопрос выборов будет решаться отдельно с учетом всех международных обстоятельств», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Казаков отметил, что Дмитрий Трапезников продолжит занимать пост и.о. главы ДНР до выборов.

Выборы главы ДНР и парламента самопровозглашенной республики были намечены на осень 2018 года. При этом накануне депутат народного совета Владислав Бердичевский заявил, что гибель Захарченко может сказаться на проведении выборов в регионе.

Ранее движение «Донецкая республика», чьи сторонники составляют большинство в парламенте ДНР, призвали увеличить срок полномочий депутатов и главы региона до пяти лет. На данный момент этот срок составляет четыре года.

Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Пострадали 11 человек, включая министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. Местные власти назвали случившееся терактом, подозреваемые в причастности к нападению задержаны. Обязанности главы самопровозглашенной республики теперь исполняет Дмитрий Трапезников.