В ДНР сообщили о подготовке Киевом наступления при эгидой инструкторов из США и Канады

Военные инструкторы из США и Канады прибыли в Донбасс и готовят украинскую армию к наступлению на позиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 2 сентября, заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По данным разведки ДНР, в наступлении будут участвовать 36-я бригада морской пехоты, 56-я мотопехота и 79-я десантно-штурмовая бригада. Прикрытием тыла и зачисткой территорий займется подразделение «Азов».

«Руководство всеми этими действиями доверено иностранным военнослужащим из США и Канады, одним словом — представителям вооруженных сил стран НАТО», — приводит слова Безсонова «Донецкое агентство новостей».

Он добавил, что наступление на позиции ДНР начнется предположительно 14 сентября.

Сообщения о том, что Украина стягивает войска к линии разграничения в Донбассе, появились на фоне известий о гибели главы ДНР Александра Захарченко. В частности, об активизации украинской армии 31 августа сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Данную информацию опроверг спикер штаба Операции объединенных сил (ОСС) Вячеслав Петровский. Он утверждает, что подразделения украинской армии остаются на своих позициях.