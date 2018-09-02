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Более 120 тыс. человек пришли проститься с Захарченко в Донецке

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Свыше 120 тыс. человек пришли проститься с убитым главой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александром Захарченко. Об этом 2 сентября сообщил представитель местной администрации.

«Он ни от кого не прятался»
Специальный корреспондент «Известий» — о ситуации в Донецке после убийства главы ДНР Александра Захарченко

«На данный момент только по предварительным подсчетам более 120 тыс. человек», — приводит его слова «РИА Новости».

По информации агентства, в Донецке практически полностью заполнена площадь вокруг театра оперы и балета в центре города. Местные жители несут в руках цветы. Кроме того, цветы приносят и к месту гибели Захарченко — кафе «Сепар». На церемонии прощания присутствуют министр обороны ДНР Владимир Кононов и и.о. главы республики Дмитрий Трапезников.

Согласно воинской традиции, тело Захарченко провезут на пушечном лафете по главной улице города — улице Артема. Главу республики похоронят на кладбище «Южном» в закрытом гробу.

Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в донецком кафе «Сепар», инцидент также унес жизнь его телохранителя. Всего в результате произошедшего пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Местные власти квалифицируют инцидент как теракт. По их данным, взрывное устройство было заложено над дверью внутри кафе и сработало, когда в заведение вошли Захарченко и его телохранитель.

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