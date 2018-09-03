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Басурин заявил о готовящемся наступлении ВСУ на юге ДНР

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинские силовики готовятся к наступлению в Донбассе, заявил официальный замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

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По его словам, в настоящее время специалисты республики анализируют распоряжение начальника штаба Операции Объединенных сил Украины (ООС) Валерия Залужного, которое распространили в соцсетях. В документе говорится, что в условиях секретности ведется подготовка к наступлению. 

«По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим», — приводит слова Басурин «РИА Новости»

Он уточнил, что подобные сведения доказывают подготовку Киева к «попытке оккупации юга ДНР».

Также, по информации Басурина, украинские силовики усиливают группировку на мариупольском направлении: подразделения 128-й горно-пехотной бригады переведены в высшую степень боевой готовности и активно пополняют запасы материальных средств и боеприпасов.

Кроме того, военный подтвердил данные о том, что Киев готовит наступление на ДНР с использованием трех бригад ВСУ при поддержке подразделения «Азов». При этом, как ранее сообщалось, руководить операцией доверили военным из США и Канады.

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Доказательством наступления послужили последние расшифрованные данных со сбитых на юге ДНР украинских беспилотников. На двух из них остались видеозаписи разгрузки техники на ж/д станциях в районах Хлебодаровки и Зачатовки, отмечает «Донецкое агентство новостей».

На этом фоне, по словам Басурина, украинские силовики начали рассылку СМС-сообщений военнослужащим ДНР с призывом сложить оружие и покинуть занимаемые позиции.

Воруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В конце апреля Киев сменил формат так называемой антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в регионе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

31 августа 2018 года ситуация в Донбассе обострилась из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», скончался и его телохранитель.

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