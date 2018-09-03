Песков рассказал о влиянии убийства Захарченко на Минские соглашения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, отразится ли убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко на реализации Минских соглашений.

«Подпись Захарченко была не в личном плане. Все-таки он был в качестве представителя Донбасса», — сказал он.

Чиновник добавил, что президент РФ Владимир Путин делает много, чтобы сдвинуть с мертвой точки этот процесс, однако теракты, подобные убийству Захарченко, этому не способствуют.

Воруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

В конце апреля Киев сменил формат так называемой антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в регионе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

31 августа 2018 года ситуация в Донбассе обострилась из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», скончался и его телохранитель.