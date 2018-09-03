Порошенко пообещал не вводить военное положение в Донбассе

Киев не будет вводить военного положения в Донбассе, поскольку для Украины важны демократические ценности. Такое обещание дал президент Украины Петр Порошенко во время общения со школьниками в Киеве 3 сентября.

«Для меня было очень непростым решением принять это, еще и защитить его перед парламентом, что нет, мы не вводим военное положение, потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что доверяет украинцам и выразил надежду, что страна сможет пройти «военные испытания» без введения ограничений демократии.

Воруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В 2014–2017 гг. в Киеве неоднократно обсуждался вопрос введения военного положения в Донбассе, при котором ведущая роль в операции перешла бы к армии, однако власти так и не пошли на этот шаг. Однако в конце апреля Киев сменил формат так называемой антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в регионе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

В конце августа 2018 года ситуация в Донбассе обострилась из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», скончался и его телохранитель.

Власти ДНР квалифицировали произошедшее как теракт. В ходе расследования уголовного дела были задержаны несколько человек, причастных ко взрыву. По предварительным данным, они подтвердили, что диверсию организовали украинские спецслужбы.