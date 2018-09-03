Лавров усомнился в способности Киева выполнить минские договоренности

В Москве сомневаются в том, что Киев сможет изменить свою «полностью деструктивную» политику и прекратит саботаж минских договоренностей до выборов на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая перед студентами первого курса Московского государственного института международных отношений (МГИМО), глава внешнеполитического ведомства отметил, что альтернативы минским соглашения в данной ситуации нет. По его словам, главный метод разрешения украинского кризиса заключается в прямом диалоге Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР).

Лавров заявил, что Москва всячески готова способствовать достижению урегулирования, но процесс этот зависит не только от российской стороны.

«К сожалению, наши американские коллеги, назначив господина Волкера (Курт Волкер. — Ред.) спецпредставителем, не очень беспристрастно работают, а по сути дела, поддерживают все капризы украинской власти», — приводит слова министра «Интерфакс». Глава российского МИДа выразил надежду на то, что Соединенные Штаты повлияют на Киев для выполнения минских договоренностей.

2 сентября военные ДНР сообщили, что на территорию Донбасса прибыло большое количество иностранных наемников, среди которых высокопоставленные военные из США и Канады.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, а через семь месяцев состоятся парламентские.