Прямой эфир

Лавров усомнился в способности Киева выполнить минские договоренности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве сомневаются в том, что Киев сможет изменить свою «полностью деструктивную» политику и прекратит саботаж минских договоренностей до выборов на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Предвыборная эскалация: Киев пошел на обострение отношений с Москвой
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин рассказал, зачем Петр Порошенко заявляет о скорой денонсации договора о дружбе с Россией

Выступая перед студентами первого курса Московского государственного института международных отношений (МГИМО), глава внешнеполитического ведомства отметил, что альтернативы минским соглашения в данной ситуации нет. По его словам, главный метод разрешения украинского кризиса заключается в прямом диалоге Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР).

Лавров заявил, что Москва всячески готова способствовать достижению урегулирования, но процесс этот зависит не только от российской стороны.

«К сожалению, наши американские коллеги, назначив господина Волкера (Курт Волкер. — Ред.) спецпредставителем, не очень беспристрастно работают, а по сути дела, поддерживают все капризы украинской власти», — приводит слова министра «Интерфакс». Глава российского МИДа выразил надежду на то, что Соединенные Штаты повлияют на Киев для выполнения минских договоренностей.

2 сентября военные ДНР сообщили, что на территорию Донбасса прибыло большое количество иностранных наемников, среди которых высокопоставленные военные из США и Канады.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, а через семь месяцев состоятся парламентские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию на востоке Украины
В ДНР рассказали о возможности проведения выборов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017