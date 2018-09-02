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Порошенко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию на востоке Украины

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Фото: Global Look Press/M. Popow
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Президент Украины Петр Порошенко встретился в Вашингтоне со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и обсудил ситуацию на востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Как пишет RT, Порошенко в ходе беседы подчеркнул важность немедленного освобождения украинских заложников, для чего необходимо усилить давление на Россию. Также были скоординированы дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса.

В ходе беседы украинский лидер также поблагодарил Соединенные Штаты за продолжение санкционной политики в отношении России и обсудил со спецпредставителем вопросы по сотрудничеству между странами для недопущения вмешательства в украинские выборы.

1 сентября Петр Порошенко посетил церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном в Вашингтоне. Он назвал американского политика героем Украины.

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